Alvo da PF, Mano (PSB) foi expulso do PL e é o nome de Cid Gomes ao Senado Alvo de operação da PF (Polícia Federal) hoje por suspeita de desvio de emendas, o deputado federal Júnior Mano (PSB) foi expulso do PL em outubro de 2024, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por apoiar o candidato Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, renegando seu colega de partido André Fernandes (PL). Apesar de recém-chegado ao PSB, Júnior Mano goza de prestígio no partido e é citado pelo senador Cid Gomes (PSB) como o nome sugerido para concorrer pelo partido para o Senado em 2026 —Cid tem dito que não será candidato à reeleição. Veja o texto completo de Carlos Madeiro