Duas casas do bairro Santa Cecília, no município de Penedo (AL), foram interditadas na última sexta-feira (4) após passarem a registrar um inexplicado aquecimento do solo. O motivo do fenômeno está sendo investigado, e moradores dizem que estão assustados com o mistério. O caso ganhou repercussão após o morador de uma das casas cavar um buraco na sala para tentar entender o que poderia estar ocorrendo. No vídeo é possível ver que, após perfurar cerca de um metro, o local solta fumaça.