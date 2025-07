Uma retirada forçada da pessoas em situação de rua gerou críticas dos ministérios públicos Federal (MPF) e Estadual (MPE), que viram "higienização social" na ação da Prefeitura de Belém às margens do canal nas imediações da travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Jurunas, no dia 25 de junho. A ação foi feita em um local próximo de onde será realizada a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) e, segundo os MPs, foi feita sem prévia comunicação e sem qualquer indicação sobre para onde os moradores seriam levados. Na região havia moradias provisórias, que foram destruídas pelos agentes públicos.