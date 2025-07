O MPF (Ministério Público Federal) pediu à Justiça a anulação das licenças ambientais daquela que promete ser a maior usina de hidrogênio verde do mundo. Ela está sendo erguida em Parnaíba (PI) pela multinacional espanhola Solatio Energia Livre e prevê investimento de R$ 27 bilhões. Para se ter ideia do tamanho do investimento, o valor corresponde a mais de um 1/3 do PIB (Produto Interno Bruto) do Piauí —estimado em R$ 72,8 bilhões. A ideia é que a usina comece a operar em 2029 para produzir 400 mil toneladas de hidrogênio verde (o H2V) e 2,2 milhões de amônia verde por ano.