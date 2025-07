O presidente Lula (PT) decidiu indicar a procuradora Marluce Caldas, do MP-AL (Ministério Público de Alagoas), para uma cadeira no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ela vai ocupar a vaga deixada pela ministra Laurita Vaz, que se aposentou no ano passado. A publicação deve sair ainda hoje (10) no DOU (Diário Oficial da União). Indicada em lista tríplice, enviada pelo STJ a Lula ainda em outubro de 2024, Marluce é mãe do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), e cunhada da senadora Eudócia Caldas (PL). Ela foi indicada pelo plenário da Corte com Sammy Barbosa Lopes e Carlos Frederico Santos.