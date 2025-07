A Defensoria Pública de Alagoas entrou com uma ação para que a Braskem indenize moradores e proprietários de imóveis que se desvalorizaram por serem vizinhos das áreas desocupadas pelo colapso do solo de Maceió gerado pela mineração de sal-gema da empresa ao longo de 40 anos. A causa foi estimada em R$ 4 bilhões, valor que seria ser necessário para pagar as vitimas. Para a defensoria, a região do entorno das áreas hoje vazias também é vítima do "colapso geológico" e deve ser indenizada por isso, apesar de não estarem em áreas de risco. Segundo a ação, cerca de 22 mil imóveis foram afetados pela queda de preços.