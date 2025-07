Ciência nacional vê soberania em risco e reclama de cortes ao governo Lula O presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), Renato Janine Ribeiro, afirmou neste domingo (13) que o Brasil corre riscos à sua soberania por conta do tarifaço dos EUA e cobrou que o governo Lula reveja os bloqueios no orçamento na área de ciência e tecnologia. "Enfrentamos atualmente restrições de diversas ordens ao financiamento da pesquisa no Brasil", disse, durante a abertura da 77ª reunião anual da entidade, o maior evento da ciência da América Latina. A edição deste ano ocorre no Recife até a sexta-feira (19). Veja o texto completo de Carlos Madeiro