Aos 12 anos e estudando o 6º ano do ensino fundamental, Lucca Fontes Aragão foi aprovado no vestibular de meio de ano da Uece (Universidade Estadual do Ceará) para cursar matemática no campus de Fortaleza. Ele não vai largar os estudos, mas a aprovação chamou a atenção por sua idade. Lucca tem diagnóstico de superdotação e fez 190 pontos na prova da Uece, classificado na 29ª posição da ampla concorrência, de um total de 40 vagas ofertadas para o curso.