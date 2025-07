Caixa processa empresa com obra do Minha Casa Minha Vida atrasada há 4 anos A Caixa acionou a Justiça Federal em Alagoas para destituir a construtora responsável e obter um mandado de reintegração de posse da obra inacabada de um conjunto habitacional do programa MCMV (Minha Casa Minha Vida), em Maceió. A entrega do residencial Eco Vivence estava prevista para 2021, e o atraso se tornou alvo de um inquérito civil do MPF (Ministério Público Federal). A demora também gerou uma série de ações judiciais de mutuários, que cobram pelos danos gerados pela demora na entrega dos imóveis. Veja o texto completo de Carlos Madeiro