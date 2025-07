A professora e pesquisadora paraibana Francilene Procópio Garcia, titular da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande), toma posse hoje como a nova presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), assumindo o lugar de Renato Janine Ribeiro —que estava no cargo desde 2021. Primeira mulher nordestina a assumir a presidência da maior entidade da área da América Latina (que reúne 162 sociedades científicas), ela concedeu entrevista à coluna durante a reunião anual da SBPC, no Recife, e antecipou que tem como uma meta estimular os jovens a ingressarem na área acadêmica e usar a ciência no combate à desinformação. "A ciência tem de estar no TikTok", diz.