O tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, acertou em cheio o polo de fruticultura do Vale do São Francisco, entre os estados de Pernambuco e Bahia, que se destaca pela agricultura irrigada e produção no meio do semiárido brasileiro. A tensão ocorre porque a entrada em vigor da taxa, em 1º de agosto, ocorre no mesmo mês em que se inicia o período de vendas de manga, principal fruta produzida no local, para os EUA —a chamada "janela americana", que vai até novembro. Em 2024, nesse período foram enviadas 34 mil toneladas do produto.