Conflitos no campo batem recorde no governo Lula, com 2.203 casos, diz CPT O número de conflitos rurais no Brasil bateu recorde em 2023, no terceiro mandato do presidente Lula, chegando a 2.203 naquele ano. A conclusão está no "Atlas dos conflitos no campo brasileiro", divulgado nesta segunda-feira (21) pela CPT (Comissão Pastoral da Terra), ligada à Igreja Católica. Veja o texto completo de Carlos Madeiro