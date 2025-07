A eleição de Lula em 2022 foi comemorada por grande parte da ciência brasileira como um alívio após o período de ataques e cortes no governo Bolsonaro. Apesar de reconhecerem avanços e esforços da terceira gestão do petista, há também uma frustração entre entidades e pesquisadores. "Sim, me frustrei", admite o professor e ex-ministro da Educação no governo Dilma, Renato Janine Ribeiro, que até 10 de julho era o presidente da maior entidade científica no país, a SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência).