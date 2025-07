Presa com bebê, indígena denuncia 9 meses de estupros por PMs em cela no AM Uma indígena de 29 anos da etnia Kokama está processando o estado do Amazonas por ficar nove meses e 17 dias presa na delegacia de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus) junto a homens. Ela relata ter sofrido agressões físicas, morais e estupros praticados por policiais militares e um guarda municipal. Exames apontaram marcas no corpo compatíveis com a denúncia. Veja o texto completo de Carlos Madeiro