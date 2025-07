Entre os 26 estados brasileiros, nenhum exporta tanto para os EUA, em termos percentuais, como o Ceará. Por conta disso, empresários e autoridades estão preocupadas e buscando soluções para abrir novos mercados e minimizar os impactos da taxação de 50% de produtos brasileiros que deverá —se confirmada— entrar em vigor em 1º de agosto. Somente no primeiro semestre, as vendas para as empresas estadunidenses somaram mais de meio bilhão de dólares, representando 52% de todas as exportações cearenses. Em termos de comparação, o segundo colocado é o Espírito Santo, onde as vendas para os EUA representam 34% do valor do comércio.