A Justiça do Ceará determinou a suspensão do 16ª Edição do Festival Internacional da Cana-de-Açúcar, o 'Pindorecana', previsto para ocorrer de hoje até domingo em Pindoretama. O argumento usado é que a cidade precisa investir recursos para melhorar escolas e unidades de saúde. A decisão foi dada ontem pelo juiz Vinicius Rangel Gomes, da Vara Única de de Pindoretama, que acolheu pedido do MP-CE (Ministério Público do Estado do Ceará).