A sangrenta disputa das facções criminosas GDE (Guardiões do Estado) e CV (Comando Vermelho) por controle de territórios levou o município de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, a registrar a maior taxa de mortes violentas intencionais (MVI) do país. A lista divulgada hoje pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública leva em conta apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Localizada ao sul da capital cearense e com 108 mil cidadãos, a cidade onde nasceu Chico Anysio registrou 87 mortes violentas no ano passado. O número é 11,5% maior que o de 2023 — quando foram 78 mortes e o município já aparecia na 8ª posição de MVI no país.