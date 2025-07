PM vai indiciar 4 militares por estupros de indígena presa com bebê no AM A PM (Polícia Militar) do Amazonas informou nesta quinta-feira (24) que os quatro policiais acusados de praticar abusos sexuais noves vezes contra uma indígena detida em Santo Antônio do Içá (a 880 km de Manaus) serão indiciados pelo crime de estupro. A corporação afirma, em nota, que eles são alvo de investigação em um IPM (Inquérito Policial Militar), que já está "em fase de finalização". Os nomes dos suspeitos não foram informados. Veja o texto completo de Carlos Madeiro