Moradores do município de Luís Correia, no litoral do Piauí, denunciam que a instalação de cercas feitas com estacas de madeira estão fechando áreas à beira mar de três praias, o que limita o uso da área por comunidades tradicionais. Eles afirmam que os terrenos são da União e estão sendo ocupados indevidamente por empresários e até grileiros. Segundo a denúncia, as cercas têm afetado diretamente pescadores e marisqueiras que vivem ou trabalham nas praias do Arrombado, Peito de Moça e Macapá. Além disso, eles denunciam que há uma atuação de facções criminosas no controle de territórios na região, o que criou uma "lei do silêncio" contra as ilegalidades.