Agente penitenciário estupra mulher presa com mãos e pés algemados no AM Uma mulher de 35 anos foi estuprada por um agente penitenciário durante a transferência da Delegacia de Humaitá para um presídio em Manaus. O caso ocorreu no último dia 18 e foi denunciado pela DPE (Defensoria Pública do Estado) do Amazonas ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Um laudo pericial confirmou a conjunção carnal (prática de sexo), e a DPE informou que o agente responsável pela escolta confessou o crime. A mulher foi violentada quando estava com as mãos e os pés algemados. Veja o texto completo de Carlos Madeiro