O município de Sorriso (MT) se destaca pela pujante produção de soja, mas nos últimos anos tem aparecido de outra forma: a de cidades mais violentas do país. Pelo terceiro ano consecutivo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública coloca a "capital do agronegócio brasileiro" na lista das 20 cidades com mais MVI (mortes violentas intencionais) do país, de novo a única do Centro-oeste nessa lista. A violência no município foi impulsionada a partir de 2022 por uma intensa guerra de facções na disputa por territórios. O fato novo daquele ano foi o surgimento de um grupo local, a Tropa do Castelar, que nasceu de uma ruptura com o CV (Comando Vermelho), contra quem iniciou uma sangrenta guerra.