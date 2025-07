50 milhões de pessoas não têm renda para comer saudável no Brasil, diz ONU O Brasil tinha 50,2 milhões da pessoas sem dinheiro suficiente para pagar por uma alimentação saudável em 2024, o que significa 23,7% da população. O dado faz parte do relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), que apontou também que o Brasil saiu do mapa da fome após quatro anos. Para a FAO, uma dieta saudável é aquela que atende às necessidades nutricionais do corpo de forma equilibrada e diversificada, promovendo a saúde e o bem-estar. Isso envolve o consumo diversificado de alimentos, o que inclui frutas, verduras, grãos, proteínas e fontes de gorduras saudáveis, além de uma limitação no consumo de alimentos processados, açúcares e gorduras saturadas. Veja o texto completo de Carlos Madeiro