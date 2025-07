Os conflitos por terra e a violência contra povos indígenas no país seguiram em patamares altos em 2024, no governo Lula, que mantém o padrão do governo Jair Bolsonaro em quase todos os números. A conclusão é da nova edição do relatório "Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil", lançado hoje pelo Cimi (Conselho Indigenista Missionário), entidade ligada à Igreja católica. O documento destaca que os dados se referem ao primeiro ano de vigência da lei do marco temporal, promulgada pelo Congresso. O Cimi afirma que esperava a derrubada da lei pelo STF, o que não ocorreu. O marco temporal foi apontado pelo governo federal como "impedimento para avançar com processos administrativos de reconhecimento e regularização de territórios indígenas".