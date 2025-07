O ex-jogador da Liga Nacional de Basquete (NBB) Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, que agrediu a namorada dentro de um elevador com mais de 60 socos no último sábado, em Natal, alegou em depoimento que teve um "surto claustrofóbico". Toda a agressão foi filmada pela câmera de segurança do elevador do prédio, localizado no bairro da Ponte Negra, na orla de Natal. Nas imagens é possível ver o casal inicialmente discutindo. Assim que a porta do elevador se fecha, ele deflagra uma sequência de murros na mulher caída, sem reação.