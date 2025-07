A Justiça Federal do Acre suspendeu os efeitos da resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) que estabelecia novos critérios para o atendimento a pessoas trans. A suspensão atende a um pedido do MPF (Ministério Público Federal), que argumentou que a norma representava um "retrocesso social e jurídico" e violava "evidências científicas consolidadas". A norma proibia, entre outros pontos, as terapias hormonais para crianças e adolescentes e procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero com efeito esterilizador para pessoas com menos de 21 anos. O órgão ameaçou com punição aqueles profissionais que descumprissem a norma.