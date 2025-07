Os mais de 60 socos desferidos pelo ex-atleta Igor Eduardo Cabral, 29, causaram fraturas em vários ossos do rosto da namorada, que lhe geraram também dificuldades para comer e respirar. Ela terá de ser operada nos próximos dias, quando os edemas diminuírem. O agressor, que é ex-jogador profissional de basquete, alegou que teve um "surto claustrofóbico" no elevador. Ele foi preso no sábado, dia da agressão, em flagrante. Segundo os primeiros exame de imagem, a mulher teve fraturas no nariz, na base superior do maxilar e em ossos da bochecha, da parte de cima da boca, da mandíbula próximo à têmpora e da órbita ocular (que é estrutura óssea que contém o globo ocular) do lado esquerdo. Por conta das agressões, ela está recebendo alimentação líquida e pastosa.