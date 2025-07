Um áudio gravado pelo prefeito de Santo Antônio de Içá (AM), Cecéu (MDB), defendendo os policiais militares presos suspeitos de estupro da indígena em delegacia do município revoltou o povo Kokama, que cobra uma imediata retratação e apuração dos órgãos de controle. No áudio enviado em um grupo de WhatsApp, o prefeito disse que está "revoltado" com a denúncia feita pela indígena, que ficou detida por nove meses na delegacia da cidade junto com homens. Os policiais tiveram ordem de prisão no sábado e negaram o crime.