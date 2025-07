A defesa do ex-atleta Igor Eduardo Cabral, 29, pediu à Justiça que ele seja colocado em uma cela isolada para preservar "sua vida e integridade física", devido à repercussão do caso. Igor está detido em uma cela com outros seis presos no Centro de Recebimento de Triagem, que fica em Parnamirim, na Grande Natal. Homem está preso preventivamente desde sábado, quando agrediu a namorada com 61 socos no rosto. Ele alegou que teve um "surto claustrofóbico". Na prisão, até o momento, não há registros de sintomas do tipo, e ele segue detido sem intercorrências.