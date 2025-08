Mulher que levou 61 socos colocará placas e parafusos para reconstruir face A mulher que foi espancada pelo namorado no último sábado, em Natal, foi internada ontem e vai passar hoje por uma cirurgia de reconstrução da face e da mandíbula, que tiveram ossos fraturados pelos 61 socos dados pelo ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que está preso preventivamente. O procedimento será feito no Hospital Universitário Onofre Lopes a partir das 8h. A cirurgia será custeada pelo SUS. Segundo o hospital, o procedimento irá fazer redução e fixação das fraturas com o uso de miniplacas e miniparafusos, além de uma revisão nas estruturas nasais. "Trata-se de uma cirurgia necessária para reconstrução das áreas fraturadas, buscando o restabelecimento da estética e da função", explica o cirurgião-dentista Kerlison Paulino de Oliveira, que será responsável pelo procedimento. Veja o texto completo de Carlos Madeiro