Os produtores do Vale do São Francisco receberam como uma bomba a notícia de que as frutas plantadas na região ficaram fora da lista de isenção brasileira de exportações aos EUA. Eles já preveem prejuízos com as vendas da chamada janela americana que começa em agosto e vai até novembro. Segundo o diretor da Valexport (Associação dos Produtores e Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco), Tassio Lustoza, hoje estão sendo finalizadas as primeiras cargas de manga Tommy, que devem ser levadas para o Porto de Fortaleza. "Inicialmente está previsto algo em torno de seis contêineres, ou 132 toneladas. Eles embarcam domingo", diz.