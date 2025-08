Gilmar vota por derrubar lei do AM que proíbe menores em parada LGBTQIA+ O ministro Gilmar Mendes votou nesta sexta-feira (1º) por declarar inconstitucional a lei n. 6.469 aprovada no Amazonas, que proíbe a participação de crianças e adolescentes nas paradas de orgulho LGBTQIA+. Ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto de 2023 e promulgada em outubro daquele ano. Mendes é o relator de duas ações de inconstitucionalidade que correm no STF (Supremo Tribunal Federal). A primeira foi proposta pela Aliança Nacional LGBTI+ e pela Abrafh (Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas), e a segunda, pelo PDT. O caso está em análise no plenário virtual e aguarda o voto dos demais dez ministros, que têm até a próxima sexta-feira para fazê-lo. Veja o texto completo de Carlos Madeiro