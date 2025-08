Mulher que levou 61 socos faz cirurgia de 9h e reconstrói face com sucesso A mulher que foi espancada pelo namorado no último sábado, em Natal, passou hoje por um procedimento cirúrgico para reconstrução facial. A cirurgia em Juliana Soares, 35, foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, e durou mais de 9 horas. Custeada pelo SUS, a operação terminou por volta das 17 horas e foi considerada um sucesso. Juliana passou por um procedimento chamado osteossíntese, que faz a redução e fixação das fraturas com o uso de miniplacas e miniparafusos. "A intervenção transcorreu de forma segura, conforme o planejamento cirúrgico previsto, para restabelecer a funcionalidade e a estética facial da paciente", afirmou o hospital, em nota. Veja o texto completo de Carlos Madeiro