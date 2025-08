O setor de pesca do Rio Grande do Norte já está sofrendo com os impactos do tarifaço. Sem a perspectiva de vender os peixes aos EUA, empresários decidiram deixar em terra 22 das 30 das embarcações que vão rotineiramente ao mar. O embarque ocorreu entre estas quarta e quinta-feira. Segundo o presidente do Sindpesca (Sindicato da Indústria da Pesca do Rio Grande do Norte), Arimar França Filho, oito embarcações foram para o mar, onde passam em torno de 20 dias pescando, especialmente o atum. "Em regra, todos deveriam ter ido para o mar, mas precisamos paralisar alguns nesse momento", diz.