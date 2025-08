'Doações pararam': mães cobram do governo pensão para vítimas da zika Há exato um mês, o DOU (Diário Oficial da União) publicava a lei que garante indenização de R$ 50 mil e pensão vitalícia especial às crianças com síndrome congênita do vírus da zika. A promessa feita às mães era de que o benefício seria pago rapidamente, mas, até agora, isso não aconteceu. Apesar da revolta e cobrança das mães, o governo Lula não tem dado detalhes ou prazo para pagamento. Para piorar a situação, o anúncio da lei provocou a queda de doações a entidades que prestam apoio às famílias. Em Pernambuco, por exemplo, estado com o maior número de vítimas, a principal associação fechou as portas após redução superior a 90% da receita. Veja o texto completo de Carlos Madeiro