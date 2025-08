Quartos simples de hotéis três estrelas em Belém estão cobrando diárias maiores do que uma suíte de luxo com varanda e vista para o mar do Copacabana Palace. A comparação considera o período de 16 a 21 de novembro, quando a capital paraense receberá a COP30. Os altos preços de hotéis e casas para alugar durante o evento geraram críticas e levaram países emergentes a pedirem que a COP30 seja retirada de Belém. As nações afirmam que os valores das acomodações são "exorbitantes" e cogitam reduzir delegações ou não comparecer caso isso não seja resolvido.