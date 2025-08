Influencer presa é investigada por suposto 'plano de mortes' no Maranhão A influenciadora maranhense Tainá Sousa, 30, está presa preventivamente (sem prazo) desde a última sexta-feira em São Luís. A detenção ocorreu após a polícia apreender o celular dela e ver uma conversa pelo WhatsApp em que manifesta um suposto interesse na morte de um delegado, um deputado e um jornalista. Tainá nega qualquer interesse nas mortes, diz que as informações foram distorcidas e que conversava com um líder religioso para um trabalho espiritual. Veja o texto completo de Carlos Madeiro