A Justiça do Piauí determinou que a prefeitura de Cocal cancele os contratos de shows com cachês que somam R$ 1,8 milhão para o festival Festejos do Povo. O evento, marcado para os dias 11 a 14 no município de 28 mil habitantes, tinha contratado estrelas nacionais como o DJ Alok e o cantor Natanzinho Lima, que devem ter shows cancelados. A decisão liminar foi dada nesta quinta-feira (7) pelo juiz Anderson Brito da Mata, da Vara Única de Cocal, atendendo a pedido do MP-PI (Ministério Público do Piauí). Ele entendeu que a cidade acabou de sair do estado de calamidade financeira e apresenta deficiência na prestação de serviços públicos e na quitação de débitos judiciais.