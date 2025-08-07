O TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) suspendeu, por unanimidade, os efeitos da lei estadual que proibia sátiras com crenças cristãs e estabelecia multas de até R$ 500 mil para quem descumprisse a norma.

O acórdão com a decisão foi publicado na última segunda-feira em resposta a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas contra a Lei 6.541/2023 que prevê penas para quem pratique "o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do Estado do Amazonas".