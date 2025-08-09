Imóveis que estão fora do mapa de risco também foram afetados pelo afundamento do solo em Maceió. É o que afirma um relatório apresentado ontem por pesquisadores a autoridades, jornalistas e moradores da região .

O documento questiona a metodologia da Defesa Civil do município para definir a região ameaçada pelo afundamento. Os pesquisadores dizem que a métrica usada para definir o mapa atual não é adequada e que é necessário reavaliar para imóveis que estão ao lado da área considerada crítica.