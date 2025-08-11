O ministro Flávio Dino, do STF, atendeu nesta segunda-feira (11) a um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) e autorizou o governo federal a iniciar o pagamento de pensão vitalícia e indenização às vítimas da síndrome congênita do vírus da zika.

"A prioridade absoluta e a proteção integral impõem que o interesse das crianças e adolescentes prevaleça em situações de conflito normativo, especialmente quando se trata de assegurar prestações de natureza alimentar e assistencial, cuja ausência compromete a subsistência digna e o pleno desenvolvimento dessas pessoas", disse Dino na decisão.