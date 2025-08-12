A Justiça da Paraíba concedeu hoje uma liminar suspendendo todos os perfis de redes sociais do influenciador Hytalo Santos. A decisão foi informada pelo MP-PB (Ministério Público da Paraíba), que entrou com uma ação civil pública ontem (11) contra a chamada adultização de adolescentes nas páginas dele.

Além disso, a Justiça determinou a interrupção da monetização das páginas, o afastamento imediato e a proibição de qualquer tipo de contato com os adolescentes que vivem com ele a partir de agora.