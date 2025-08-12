Moradores que vivem na fazenda Jurema, entre os municípios de Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca (MA), estão ameaçados de despejo de suas casas da área onde relatam vivem há mais de 20 anos. O governo federal tenta agora negociar a compra da área com a empresa Suzano e assim evitar a saída de cerca de 500 famílias. O cenário é de preocupação, já que a ação de reintegração de posse de ação de 2010 findou com ganho de causa da Suzano, que quer a liberação das terras. Após negociação, a Justiça determinou uma ordem de despejo, que chegou a ser marcada para o dia 15 de julho.