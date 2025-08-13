A Polícia Civil do Piauí cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 12 advogados investigados por suspeita de "compra" de decisões judiciais. Eles se beneficiariam de um esquema operado por um ex-servidor do TJ-PI (Tribunal de Justiça do Piauí), que tinha senha de acesso e inseria dados fraudulentos no sistema processual. Essa é a terceira fase da operação Usuário Zero, que teve a primeira ação em outubro de 2024. Hoje foram apreendidos veículos de luxo, celulares, computadores e mídias de armazenamento em quatro estados: além do Piauí, policiais foram a locais no Distrito Federal, no Maranhão e em Tocantins. Os bens sequestrados devem ser usados para ressarcir os danos, que estão ainda sendo apurados.