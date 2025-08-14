A Justiça Federal de Sergipe determinou um bloqueio de R$ 220 milhões do repasse que seria destinado ao município de Aracaju referente à concessão feita pelo estado dos serviços de água e esgoto. A decisão é mais um capítulo que envolve a disputa com o município vizinho de São Cristóvão, que conseguiu na Justiça retomar uma área de cerca de 20 km² (ou 11,4% do seu território), mas que ainda está sob posse da capital sergipana. O bloqueio foi efetivado no último dia 29 a pedido da Prefeitura de São Cristóvão, que alega que como o cálculo do repasse leva em conta a população de cada município, logo, o recurso não poderia ser dado Aracaju antes de o IBGE fazer a recontagem populacional do novo território que será reanexado por São Cristóvão.