A Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió enviou uma manifestação ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), na segunda-feira (12), solicitando que o órgão federal vete a venda da parte da Braskem pertencente à Novonor (antiga Odebrecht), que é a maior acionista e controladora da empresa. A mineração de salgema do subsolo entre a década de 1970 e 2019 foi a responsável pelo afundamento de solo em cinco bairros maceioenses. A Braskem, que operava essas minas, responde a diversas ações na Justiça de Alagoas e da Holanda pelo prejuízo gerado a mais de 60 mil pessoas, entre moradores e empresários expulsos da hoje zona de exclusão.