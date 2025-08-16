A associação de moradores do condomínio de luxo onde morava Hytalo Santos, em Bayeux (na Grande João Pessoa), está processando o influenciador para exigir o pagamento de 13 multas aplicadas por descumprimento de normas de trânsito. O valor cobrado, atualizado de juros e multas, é de R$ 104.990,03, já somando os honorários dos advogados.

A ação, que corre na 2ª Vara Mista de Bayeux e foi iniciada em fevereiro, alega que Hytalo e convidados violaram repetidamente o estatuto social e o código de ética do loteamento com a condução de motos sem capacete, na contramão e sem colocar as mãos no guidão.