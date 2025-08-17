O presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, afirmou que a ida de Ciro Gomes (PDT-CE) para o partido está confirmada e faltam apenas detalhes para a data e local do ato de filiação. Ele aposta que Ciro será o candidato da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) em 2026, contando com apoio bolsonarista. "A gente já vem conversando há um tempo, e nossa conversa sempre foi a de ele disputar o governo do estado. No começo, ele estava resistente, dizia que não estava mais pretendendo disputar eleição. Mas hoje ele vê os números, nos escuta e não nega [a possibilidade]", diz Ozires, que é prefeito da pequena Massapê, de 38 mil habitantes, e um novato na política —é o seu primeiro cargo eletivo.