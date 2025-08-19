|
A Justiça decidiu libertar o influenciador digital Carlos Eduardo Lenartowicz Lima, 23, conhecido como Enzo Master, preso ontem por deixar uma bolsa com uma bomba falsa no aeroporto Internacional de Porto Velho. A decisão foi tomada pela 7ª Vara da Justiça Federal, após audiência de custódia hoje à tarde.
O caso ocorreu na noite da quinta-feira (14), mobilizou autoridades e fechou o aeroporto por quatro horas. A PF foi acionada, e o Esquadrão Antibombas da PM coletou e detonou o objeto. Ninguém ficou ferido. Nenhum voo chegou a ser cancelado