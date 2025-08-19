A terceira turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou um pedido da Globo, por três votos a dois, e decidiu hoje manter a renovação forçada imposta pela Justiça de Alagoas com a TV Gazeta, de propriedade do ex-presidente Fernando Collor.

A Globo tem a TV Gazeta como afiliada desde 1975, quando a emissora alagoana foi fundada. Com a decisão, fica fechada a porta para a TV Gazeta ser substituída pelo grupo Asa Branca, de Caruaru (PE), que chegou a fechar contrato para retransmissão da emissora carioca no estado.