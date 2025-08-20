A Câmara Municipal de Natal aprovou na sessão desta terça-feira (19) a abertura de processo de cassação da vereadora Brisa Bracchi (PT), atendendo a um pedido feito pelo vereador bolsonarista Matheus Faustino (União). Ele acusa a colega de usar recursos públicos para organizar um evento para comemorar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedido foi aprovado por 23 votos a 3.

A vereadora teria usado dinheiro de emenda impositiva para pagar o cachê de artistas que se apresentaram no "Rolê Vermelho - Bolsonaro na cadeia", realizado no último dia 9 no espaço cultural Casa Vermelha. Para o evento aberto ao público, a vereadora destinou R$ 18 mil a três artistas (duas bandas e um DJ).